Çocuk korosunun konseri tam not aldı
GÖLCÜK BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU’NUN KERVANSARAY KÜLTÜR YAPISI'NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONSER, SALONDAKİ DİNLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI.
KOCAELİ 05.06.2023, 11:25
Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu’nun Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirdiği konser, salondaki dinleyicilerden tam not aldı.
Mehmet Akif Kültür Merkezin’de düzenlenen Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu konseri; sahne performansıyla izleyicilerin takdirini kazandı. Salondaki yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel şarkılar seslendiren çocuklara alkışları ile destek oldu. Konserin sonunda sahneye çıkan Ali Yıldırım Sezer, çocukları, ailelerini ve Şef Turan Yüksel’i tebrik ederek, salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti.