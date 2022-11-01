Çocuk korosu başvuruları Perşembe günü sona eriyor

İzmit’te müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen çocuk korusunda yeni dönem başvuruları perşembe günü sona eriyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yeni dönemine başlayacak olan Çocuk Korosu’na başvurular devam ediyor. 9-12 yaş arası çocuklara yönelik devam eden başvurular, perşembe günü sona eriyor. Başvuruların ardından 8 kasımda koro seçmeleri gerçekleştirilecek. Müziğe ilgi duyan çocukların yeteneklerini geliştirmek, eğlenmelerini sağlamak, toplumsal gelişimlerine katkı sunmak ve müzik konusunda teknik eğitim alabilmelerine imkan vermek amacıyla oluşturulacak koroya katılmak isteyenler, internet üzerinden başvuru yapabilir. Çocuk Korosunda eğitimler Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunu ve Türk Müziği Yüksek Lisans mezunu Şef Mihriban Madzhidov tarafından verilecek. Çocuk Korosu eğitimleri, seçmelerin tamamlanmasının ardından 12 Kasım’da başlayarak her hafta cumartesi günü devam edecek.