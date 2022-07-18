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Çınar Kadın Kooperatifi ve Kızılay’dan örnek proje
İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor.
KOCAELİ 18.07.2022, 12:06
İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor.
Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay işbirliği ile 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi’nde, meslek edindirmek amacıyla geliştirilen projede 15 kadın dikiş, punch ve ahşap boyama branşlarında eğitim alıyor.