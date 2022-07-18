banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

Çınar Kadın Kooperatifi ve Kızılay’dan örnek proje

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor.

KOCAELİ 18.07.2022, 12:06
Çınar Kadın Kooperatifi ve Kızılay’dan örnek proje

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor.

Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay işbirliği ile 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi’nde, meslek edindirmek amacıyla geliştirilen projede 15 kadın dikiş, punch ve ahşap boyama branşlarında eğitim alıyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu