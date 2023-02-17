Çınar Akademiden depremzede öğrencilere ücretsiz kurs

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, deprem dolayısıyla Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş’tan gelen öğrencilere ücretsiz lise destek eğitim kursu sağlıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremde, mağdur olan öğrencilere İzmit Belediyesi yardım elini uzattı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinden yer alan Çınar Akademi’ye başvuran üniversite hazırlığındaki öğrenciler kurs alabilecek. Ücretsiz verilecek kurslar sayesinde depremzede öğrencilerin eğitim ihtiyacının aksamaması hedefleniyor.