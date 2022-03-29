Çiftçilere tarlada fındık budama ve gübreleme eğitimi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, Kandıra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçilerimize fındık ağacı budama, gübreleme konusunda bilgiler verildi.

Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün vizyon projelerinden olan ’Kocaeli özelinde fındık bahçeleri ıslah projesi’ çerçevesinde çiftçilere tarlada eğitim verildi. Kandıra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen eğitimde çiftçilere, budama, gübreleme konusunda bilgiler verildi. Verimin ve üretimin artması hedeflenen eğitimden çiftçiler oldukça memnun kaldı.

Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.