Çiftçilere "süper meyve" fidanı dağıtıldı

"Süper meyve" olarak bilinen aronya üretimine devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, çiftçiye 2 bin 630 aronya fidanını yüzde 90 hibe ile dağıttı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesinde üretimi süren ve süper meyve olarak adlandırılan aronya bitkisinin fidanları yüzde 90 hibe ile çiftçilere dağıtıldı. Alternatif ürünleri destekleme projesi çerçevesinde gerçekleşen fide dağıtımı programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi İsmet Kanık katıldı. Başvuru şartlarını yerine getiren 14 çiftçiye 2 bin 630 fidan dağıtıldı. Çiftçilere ayrıca ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği de duyuruldu.