Çiftçilere destek sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye verdiği 38,5 milyon TL değerindeki gübre ve tohum desteği üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen büyükşehir belediyesi, il genelindeki 11 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 6000 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1300 ton tohum desteği sağlıyor. Gübre ve tohumlar, 3 ilçede belirlenen yerlerde üreticilere dağıtılmaya devam ediliyor. İzmit, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Gebze ve Başiskele ilçelerindeki çiftçiler gübre ve tohumlarını İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda (eski perşembe pazarı alanında), Kandıra ilçesindeki üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’daki Park ve Bahçeler Şefliği’nde, Körfez ve Derince ilçelerindeki çiftçiler ise Körfez Sevindikli Mahallesi’nde teslim ediliyor. Çiftçiler, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, ürünlerini alabiliyor.

"Desteklerden çok memnunuz"

Başiskele ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Şahin, tohum ve gübre desteğinden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Büyükşehir belediyesinin çiftçiye verdiği güzel bir hizmet. Daha önce mazot desteği de yaptılar, Allah razı olsun. Bu hükümet ve Büyükşehir Belediyemiz çiftçiyi unutmadı, destek veriyor. Tahir başkanımız çiftçilere destek veriyor, çok memnunuz. Bu desteklerin daha da artarak devam etmesini diliyoruz. Allah, Tahir başkanımızın ve belediye çalışanlarının işlerini rast getirsin, işlerine kolaylık versin" şeklinde konuştu.