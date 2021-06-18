Çiftçi’den stajyer öğrencilere nasihat

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyede staj yapacak öğrencilerle bulaşarak onlara nasihatlerde bulundu.

Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgi, deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, 2021-2002 eğitim ve öğretim döneminde Çayırova Belediyesi’nde staj yapacak öğrencilerle kültür salonunda buluştu. Yeni eğitim döneminde belediyede birlikte mesai yapacaklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Çiftçi, kendisinin meslek lisesi inşaat bölümü mezunu olduğunu söyledi. Hayatından örnekler veren ve tecrübelerini öğrencilere aktaran Çiftçi, "Bu imkânı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hepinizin bölümlerine yönelik birimlerimiz var. Çok rahat bir şekilde kendinizi geliştirebileceğiniz, ufkunuzu biraz daha şekillendirebileceğiniz birimlerimizde kendinizi rahat bir şekilde geliştirme ortamı bulacaksınız. Sizler için iyi bir fırsat. Çok iyi değerlendirmelisiniz” dedi.