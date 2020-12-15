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Çiftçi’den sağlık yatırımlarına yakın takip
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da planlanan sağlık yatırımlarının hayata geçeceği arazide incelemelerde bulundu.
KOCAELİ 15.12.2020, 17:12
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da planlanan sağlık yatırımlarının hayata geçeceği arazide incelemelerde bulundu.Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapılması planlanan sağlık projeleriyle ilgili arazide incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Şubatta ihalesi, Haziran’da ise inşaatı başlayacak Çayırova Devlet Hastanesi’nin proje alanını gezdi. Çiftçi daha sonra Akse Mahallesi’ndeki 112 acil servis istasyonunun bulunduğu alanda yapılması planlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi projesinin hayata geçirileceği arazide inceleme yapıp görüş alışverişinde bulundu.
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