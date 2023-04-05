Çift kaydıraklı aqua park yaza hazırlanıyor

Kocaeli’de tamamlandığında bölgeye değer katacak olan Değirmendere-Halıdere sahil düzenleme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde çift kaydıraklı aqua park kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde Değirmendere - Halıdere arasında çalışmalarına devam ediyor. Tamamlandığında bölgeye değer katacak olan projede çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. 37 bin metrekare proje alanında bin 450 metretül sahil yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapıldı. Proje içerisinde yer alan aqua park büyük oranda tamamlandı. İki adet spiral kaydıraklı aqua park ve düşme havuzu imalatı ile su oyun parkı montajları tamamlandı. Aqua park alanında hizmet verecek olan 185 metrekare alana sahip idari bina, lavabo ve soyunma odalarının bulunduğu yapı tamamlanma aşamasına getirildi.