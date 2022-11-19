Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı, avukatından açıklama geldi

Kocaeli’de cezaevinde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiası ile tutuklanan ve evinde yapılan aramada da uyuşturucuya rastlanan avukatın avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’de cezaevinde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasıyla tutuklanan, evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanan ve ofisi de aranan avukat B.O.U.’nun avukatı Tuğrul Eray Uzun konuyla alakalı açıklama yaptı. Olay tarihini anlatan B.O.U.’nun avukatı Tuğrul Eray Uzun, “Avukat B.O.U., 10 kasım tarihinde Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevine müvekkili ile görüşmeye gitmiş ve burada 15 dakika bir görüşme yapmış. Cezaevi prosedürü gereği olarak görüş sonrası hükümlü üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Hükümlü koğuş kapısının önünde tekrar aranmak istenmiş ve arama özel odada gerçekleştirilmiştir. Bu arama neticesinde hükümlünün kasık bölgesinde esrar maddesi bulunmuştur. Görüş sonrasında yapılan aramada hükümlü üzerinde bir suç unsuruna rastlanmamasına rağmen daha sonra yapılan aramada bulunan madde ile müvekkilin görüşmesi arasında dayanaksız olarak bağ kurulmuştur. Akabinde müvekkilimin avukatlık ofisi ve resmiyette gözüken ikametinde arama yapılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştır. İfadesi alınan müvekkilim 15 kasım tarihinde tutuklanmıştır. Müvekkil avukat tecrübeli bir hukukçu olduğundan böyle bir eylemi gerçekleştirdiği düşüncesi dahi hayatın olağan akışına aykırıdır. Masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde ve müvekkilin lekelenmeme hakkını ihlal eden medyada ve sosyal medyada suçüstü yapılmış gibi lanse edilen haberlere karşı yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.