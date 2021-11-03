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Çevre sorunlarının çözümü bu şurada konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çevre şurasında sorunlar 13 farklı konu başlığı altında ele alınıp, çözüm önerileri sunuldu.

KOCAELİ 03.11.2021, 11:40
Çevre sorunlarının çözümü bu şurada konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çevre şurasında sorunlar 13 farklı konu başlığı altında ele alınıp, çözüm önerileri sunuldu.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Çevre Şurası ve Çalıştayı kapsamında, günümüzde gittikçe artan çevre sorunları ve bu sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri 13 ayrı başlıkta ele alındı. 13 ayrı odak çalışma grubu oluşturulan çalıştayda İklim Değişikliği Azaltım, İklim Değişikliği Uyum, Yerel Ulaşım, Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar, Doğa ve Biyoçeşitlilik, Hava Kalitesi, Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi, Atık Üretimi ve Yönetimi, Su ve Atıksu Yönetimi, Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İş, Enerji Performansı, Entegre Çevre Yönetimi ve İzmit Körfezi ele alındı. Çevreyle ilgili söyleyecek sözü olan herkes görüşlerini dile getirerek, öneri ve fikirlerini sıraladı. 13 farklı konu başlığı altında yapılan çalışmalardan önemli sonuçlar elde edildi. Akademisyenler tarafından titizlikle hazırlanacak sonuç bildirilerinin Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı’nın altyapısını oluşturması hedefleniyor.

"Kocaeli Öncü ve örnek oluyor"

Programın açılışında sunum gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Yonar,"Bireyden topluma ve dünyaya yansımalar söz konusu, farkında olmadan yaptığımız işlerin bedelini sellerle ve yangınlarla acı bir şekilde ödüyoruz. Tüketime çok dikkat etmek gerekiyor. Soframıza gelen ürünlerin ne şartlarda geldiğini anlatmak gerekiyor. Minimal yaşamayı öğrenmek gerekiyor. "Başkaları yönetsin" demek yerine herkes kendi sorumluluğunu bilerek elini taşın altına koyması gerekiyor. Yıllar önce Ankara’da yaşıyordum, İstanbul’a giderken Kocaeli’den geçiyorduk, koku beni çok rahatsız ediyordu. Şimdi işler çok değişti. Kocaeli sanayiyle birlikte çevreyle barışık bir şehir olmaya başladı. Çünkü çok ciddi yatırımlar var. Pek çok konuda Kocaeli örnek ve öncü oluyor" dedi.

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