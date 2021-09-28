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Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık pil dizme rekoru kırdılar

Kocaeli’de ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri, atık pillerin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için düzenlenen denemede en uzun atık pil dizme rekorunu kırıldı.

KOCAELİ 28.09.2021, 15:19
Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık pil dizme rekoru kırdılar

Kocaeli’de ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri, atık pillerin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için düzenlenen denemede en uzun atık pil dizme rekorunu kırıldı.

Atık pillerin doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek için rekor denemesi gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte en uzun atık pil dizme rekoru kırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği denemede Saraybahçe İlkokulu, dizdikleri pillerle en uzun atık pil dizme rekorunu kırmayı başardı. Bağımsız hakemler eşliğinde yapılan etkinlikte bin 500 adet pil bir saatten daha az bir sürede parke taşlarının arasına dizildi. Saraybahçe İlkokulu eğitimcileri ve öğrencileri rekor sonrası büyük sevinç yaşadı.

2010 yılından bugüne değin okullar arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Kampanyalarında’ 170 bin 789 kilogram, diğer toplama noktalarından ise 224 bin 616 kilogram olmak üzere toplam 395 bin 405 kilogram atık pil toplanarak geri kazanım tesisine gönderildi.

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