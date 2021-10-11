Cevher Dudayev parkında sona doğru

Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz mart ayında yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı’nda sona gelindi.

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde bulunan ve atıl durumda olan Cevher Dudayev Parkı’nı baştan aşağı yenilemek ve cazibe merkezi haline döndürmek adına geçtiğimiz mart ayında düzenlenen törenle temelini atmıştı. Toplam 14 dönümlük arazi üzerinde kurulan parkta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yapımı tamamlanan ve küçük dokunuşlar sonrası açılışı yapılacak parkta incelemelerde bulundu. “Parkımız kısa süre içinde hizmete girecek” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bölgemiz için çok önemli bir dinlence alanı olacak. Emekleri olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı bulunuyor.