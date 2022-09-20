Çeşme Sokak yeni görünümüne kavuştu

Körfez Belediyesi, ilçenin en çok kullanılan bölgelerinden biri olan Çeşme Sokağı baştan sona yeniledi.

Körfez Belediyesi altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin en çok kullanılan bölgelerinden ve Ağadere Caddesi’ne bağlantısı olan Çeşme Sokağı baştan sona yeniledi. Ekipler aynı zamanda sokağa ismini veren çeşmeyi de onardı.