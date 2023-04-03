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Çeşitli suçlardan aranan 608 şüpheli yakalandı
KOCAELİ'DE MART AYINDA YAPILAN DENETİMLERDE 175 BİN 469 KİŞİYİ SORGULANIRKEN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 608 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
KOCAELİ 03.04.2023, 17:38
Kocaeli’de mart ayında yapılan denetimlerde 175 bin 469 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 608 şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik mart ayında 175 bin 469 kişiyi sorguladı. Çeşitli suçlardan aranan 608 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilirken, 61 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.