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Çerkeşli köyüne basketbol ve voleybol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Çerkeşli Köyüne basketbol ve voleybol sahası inşa edecek.

KOCAELİ 23.09.2021, 11:20
Çerkeşli köyüne basketbol ve voleybol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Çerkeşli Köyüne basketbol ve voleybol sahası inşa edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok köye spor alanları inşa ediyor. Bu kapsamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı’nın hemen yanına basketbol ve voleybol sporlarının yapılabileceği bir adet saha inşa edilecek. Bölgede yaşayan vatandaşların faydalanabileceği Dilovası Çerkeşli Köyündeki yeni saha 644 metrekare alan içerisine inşa edilecek. 19,10x32 metre ebatlarında inşa edilecek olan saha çevresine 4 metre yüksekliğinde galvanizli tel çit yapılacak.

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