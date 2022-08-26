Çenesuyu’nda indirim

Kocaeli’nin ve Marmara Bölgesi’nin en önemli markaları arasında yer alan Çenesuyu’nda önemli oranda indirim yapıldı.

Derince’nin ve Marmara Bölgesi’nin en önemli markaları arasında yer alan Çenesuyu’nda enflasyonla mücadele dolayısıyla indirim uygulandı. Vatandaşlardan gelen Çenesuyu pompa fiyatındaki indirim talebini karşılıksız bırakmayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ürün fiyatlarında indirim yaptı. İlk etapta 1 Ağustos tarihi itibarıyle yapılan düzenleme ile Çenesuyu Dolum Tesisleri’nde 13,60 TL’ye dolan damacana suyun fiyatı yüzde 13’lük indirimle 11,40 TL’ye çekildi.

Çenesuyu Dolum Tesisleri’nde damacana suya gelen indirimin ardından, Derince Belediyesi’nden ikinci indirim haberi bardak suya yönelik olarak gerçekleşti. Çenesuyu Fabrikası yetkililerinin yaptığı çalışmaların ardından bardak ve koli maliyetlerinin düşmesi ürünlere yansıtılırken, 225 cc 40’lık bardak koli su fiyatı yüzde 10’luk indirimle 30 TL’den 27 TL’ye çekildi. Çenesuyu kolisinde kullanılan hammadde maliyetlerindeki düşüşün yansıtıldığı yeni fiyatlar bugün itibarıyla satışa sunulmaya başlandı.