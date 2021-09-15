Cemil Meriç’te zekâ ve akıl oyunları eğitimi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenlerine ‘zekâ ve akıl oyunlarının engelli bireyler üzerinde etkileşimi’ konusunda eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, eğitim kalitesini arttırmak ve özel gereksinimli bireylerin daha iyi eğitim alması için öğretmenlerine eğitim veriyor. Bu kapsamda Doç. Dr. Şahin Oruç tarafından ‘zekâ ve akıl oyunlarının engelli bireyler üzerinde etkileşimi’ konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde zekâ ve akıl oyunlarının doğası ve önemi, zekâ ve akıl oyunlarının öğretimi ve nasıl oynatılması gerektiği, oyunların nasıl oynandığı, bu tür oyunların çocuklar üzerindeki faydaları gibi konulara yer verildi. Ayrıca eğitimde çok sayıda oyunun uygulama videoları, öğretimine ve oyunun geliştirdiği becerilere ilişkin farklı videolarda yer aldı.

Eğitimin ardından öğrenci seviyelerine göre öğretimi gerçekleştirilen akıl-zekâ oyunları için atölye kuruldu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam merkezindeki atölyede yaklaşık 100 çeşit oyun bulunuyor. Özel gereksinimli çocukların duygu durumlarına göre oyun içeriği ve kurallarının değiştirilebiliyor.