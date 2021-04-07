Cedit’te uzlaşma sağlanan vatandaşlara ödemeler yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bedel karşılığı uzlaşma sağlanan 51 kişiye ödemeleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen başkanlığında gerçekleştirildi. 80 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ‘Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahiplerine ödeme yapılması için karar alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında ‘Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında bedel karşılığı uzlaşma sağlanan 51 hak sahibine bin 832,24 metrekare alanın 4 Milyon 875 Bin 225,34 TL bedelle kamulaştırılmasına karar verildi.

Proje kapsamında bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1, 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.