Çayırova’ya yeni sanayi sitesi yapılacak

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görev süresi içinde tamamlanan, devam eden, yeni başlayacak ve ihale aşamasında olan projelerle ilgili gazetecilere bilgiler verdi. Çiftçi, "Yakın zamanda 30 dönümlük bir alanda küçük sanayi sitesinin inşaatına başlayacağız" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Çiftçi, her zaman öncelik verdikleri projelerden olan Çayırova Devlet Hastanesi ihalesinin yeniden yapıldığını ifade etti. Hastanenin elektrik ihtiyacıyla birlikte elektrik kesintilerine çözüm olacak enerji nakil hattını çektirdiklerini, trafolar tamamlandığında şehirde orta ve uzun vadede elektrik sorununun yaşanmayacağını söyledi. Yakın zamanda 30 dönümlük bir alanda küçük sanayi sitesinin inşaatına başlanacağını kaydeden Çiftçi, Kent Meydanı Projesi’nin 2023 yılında tamamlanacağını belirtti. Çiftçi, Millet Bahçesi Projesinde de 25 dönümlük alanı 70 dönüme çıkardıklarının altını çizdi.

"Şehrimize canlı odaklı çalışmalar yaptık"

Çayırova’nın geleceği için 52 farklı noktada proje çalışması olduğunu belirten Çiftçi, geleceğe dokunmak amacıyla Çayırovalı çocuklar ve gençler için birçok hizmete imza attıklarını vurguladı. Gezilen bölgeler arasında Kent Meydanı, Engelliler Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi, Turgut Özal Köprüsü, Şekerpınar Bilgi Ev ve Aile Sağlığı Merkezi, Sazlıdere Rezerv Konutları, Akse Kitap Kahve ve Küçük Sanayi Sitesi yer aldı. Çiftçi, "Görev süremiz boyunca, şehrimize canlı odaklı çalışmalar yaptık. En doğru ve en güzel yatırım insana ve eğitime yapılan yatırım anlayışıyla çocuklarımızın ve gençlerimiz için önemli hizmetler gerçekleştirdik. Gençlik merkezlerimizde yaklaşık 500 gencimize üniversiteyi kazandırdık. Çocuk kulüplerimizde 5 yaşındaki bin 200 öğrencimize ücretsiz okul öncesi eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.