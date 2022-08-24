Çayırova’ya yeni aile sağlığı merkezi
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi projesini hayata geçiriyor. Muhtarlık ve çok amaçlı salonun da yer alacağı alanda hafriyat çalışmaları tamamlandı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi projesini hayata geçiriyor. Muhtarlık ve çok amaçlı salonun da yer alacağı alanda hafriyat çalışmaları tamamlandı.
Çayırova Belediyesi, kentin ihtiyaçları noktasında her alanda yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşların sorunsuz, nitelikli ve konforlu sağlık hizmet alması yönünde çalışmalarını sürdüren belediye, Yenimahalle sakinlerine, aile sağlığı merkezi müjdesini verdi. Startı verilen projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, 2 kattan oluşacak. Zemin katta çok amaçlı salon, muhtarlık ve mescit yer alacak. Üst katta aile sağlığı merkezi, oturma ve dinlenme alanları bulunacak. Bahçe bölümünde kameriyesi ve 473 metrekare yeşil alan yer alacak. Projede aynı zamanda çocuk oyun alanı ve fitness alanı da bulunacak.
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