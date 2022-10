Çayırova’ya değer katacak projenin temeli atıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Kent Meydanı’nın temeli atıldı. 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede, üç katlı otopark ve cami de yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin birlikte yaptığı Kent Meydanı’nın temeli atıldı. 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen proje çerçevesinde üç katlı otopark ve üzerine cami yapılacak alan, fore kazıklarla güçlendirildi. Gro betonunun döküldüğü alanda demir imalatı yapıldı. Hafta sonu ise cami ve otoparkın inşa edildiği alanının temel betonu atıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova’mıza değer katacak Kent Meydanı aynı zamanda kentimize yeni bir kimlik kazandıracak. 25 bin metrekare alanda inşa edilen ve an be an takip ettiğimiz Kent Meydanımızı inşallah 2023 yılında tamamlayacağız" dedi.