Çayırova’nın gençlik merkezi yükseliyor
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ İLÇEYE GENÇLİK MERKEZİ KAZANDIRIYOR. AKSE MAHALLESİ’NDE İNŞA EDİLEN GENÇLİK MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.
KOCAELİ 05.06.2023, 12:40
Çayırova Belediyesi’nin Akse Mahallesi’nde inşa ettiği gençlik merkezinde çalışmalar sürüyor.
Akse Mahallesi’nde bulunan kapalı spor salonunun yanındaki alana inşa edilen Çayırova Gençlik Merkezi, ilçenin yarınları için gelişim merkezi görevi üstlenecek. Gençlerin yeni adresi olacak gençlik merkezinin inşaatı, süratle ilerliyor. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak, Çayırova gençliğinin kullanımına açılması planlanıyor.
Başkan Çiftçi, akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezde, gençlerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendireceğini belirterek, en kısa sürede hizmete almayı planladıklarını duyurdu.