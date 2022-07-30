Çayırovalı boksörler, Kırıkkale’de 3. tura çıktı

Kırıkkale’de devam eden Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasında Çayırova Belediyesi Sporcuları Yaşar Efe Altıntaş, Adem Şimşek, Enes Köroğlu ve İsmail Vinçoğlu ilk iki turda rakiplerini yenerek 3.tura çıkmaya hak kazandı.

Kırıkkale’de 963 sporcunun katıldığı organizasyonda 303 kız, 660 erkek sporcu bulunuyor. Şampiyona Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu ev sahipliğinde yapılıyor. Çayırova Belediyesi’nden 4 boksörün katıldığı organizasyonda ilk iki tur maçları geride kaldı. Çayırova Belediyesi sporcularından Yaşar Efe Altıntaş, ağır sıklet müsabakalarında ilk iki turda Kırıkkale ve Ankara bölgesinden yer alan rakiplerini yenerek adını 3.tura yazdırdı. 52 kilogramda İsmail Vinçoğlu, 60 kilogramda Adem Şimşek ve 75 kilogramda Enes Köroğlu turnuvanın ilk iki gününde ringe çıkarak 2’de 2 yaptı. 4 sporcu bu sonuçların ardından şampiyona yolculuğuna devam ederek madalya hedefini sürdürdü. 3’üncü turdan galibiyetle ayrılmaları halinde finallerin kapısını aralayacak olan Çayırova Belediyesi sporcuları çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla madalya için ter dökecek.

Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası 31 Temmuz Pazar günü final maçları ve seremonisi ile tamamlanacak.