Çayırova’da yüzme şenliği

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 31 Ocak Pazartesi günü yüzme şenliği düzenlenecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek yüzme şenliği, Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan kursiyerler arasında yapılacak. Toplam 130 kursiyer organizasyona katılım sağlayacak. Kursiyerler 7-17 yaş aralığında kendi yaş kategorilerinde yarışmalara katılacak. Yapılan organizasyon hem yüzme şenliği hem de yarış şeklinde olacak. Kendi yaş kategorisinde dereceye giren sporculara hediye takdim edilecek.