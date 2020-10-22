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Çayırova’da yüzme bilmeyen kalmayacak

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTIĞI “YÜZME BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİ KAPSAMINDA ÇAYIROVA’DA EĞİTİMLER BAŞLADI.

KOCAELİ 22.10.2020, 12:50
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Çayırova’da yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Çayırova’da eğitimler başladı.

Çayırova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Çayırova’da 1. sınıf ile 12. sınıf arasında okuyan öğrencilere Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda deneyimli eğitimciler tarafından yüzme öğretilecek. Pandemi dolayısıyla tedbirlerin en üst seviyede alındığı yüzme havuzunda haftanın 4 günü 5 seans çocuklara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün programı dâhilinde 25’er kişilik gruplar halinde havuzda yüzme eğitimi verilecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri Çayırova Belediyesi’nin verdiği servis hizmeti ile okullardan havuza taşınacak.

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