Çayırova’da yeni dönem kayıtları devam ediyor

Çayırova Belediyesi’nin bilgi evleri, çocuk kulüpleri ve üniversiteye hazırlık kurslarının kayıtları devam ediyor.

Uzman öğretmenlerle geleceğe hazırlanan öğrencilere temel derslerde Türkçe, matematik, İngilizce, sosyal ve fen; sanat derslerinde ise bağlama, gitar, melodika, resim, satranç, piyano, keman ve drama eğitimi verilecek. 12. sınıf ve mezun öğrenciye yönelik, üniversiteye hazırlık kursu kayıtları Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezindeki Gençlik Merkezine yapılıyor. Üniversiteye hazırlık kursunda konu anlatımı, soru çözümü, deneme ve etüt yer alıyor. Kayıtlar 15 Eylül Salı günü sona erecek. Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde ise 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları devam ediyor. Yeni dönemde 2017 doğumlu çocukların kayıtlarının yapılacağı çocuk kulüplerinde tam ve yarım gün olarak eğitim veriliyor. Çocuk kulüplerinden gerçekleştirilecek kayıtlar 31 Ağustos’ta sona erecek.