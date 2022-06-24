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Çayırova’da Yaz Spor Okulları başladı

8 farklı branşta eğitimlerin verildiği Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okullarına bin 400 öğrenci kayıt yaptırdı.

KOCAELİ 24.06.2022, 13:21
Çayırova’da Yaz Spor Okulları başladı

8 farklı branşta eğitimlerin verildiği Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okullarına bin 400 öğrenci kayıt yaptırdı.

Çayırova Belediyesi, sportif faaliyetlerini yaz okuluyla sürdürüyor. Yaz okullarında futbol, basketbol, voleybol, boks, kickboks, karate, halk oyunları ve jimnastik branşları yer alıyor. İlginin yoğun olduğu yaz okullarında öğrenciler, hafta içi her gün antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Zamanlarını yaz spor okullarında değerlendiren çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Başta basketbol olmak üzere diğer branşlarda yıl boyu gelen başarılarla Çayırova Belediyesi, sporda adını duyurmaya devam ediyor.

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