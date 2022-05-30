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Çayırova’da yaz okulları kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını daha verimli geçirmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için açacağı yaz okulları kayıtları başladı.

KOCAELİ 30.05.2022, 10:45
Çayırova’da yaz okulları kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını daha verimli geçirmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için açacağı yaz okulları kayıtları başladı.

Kur’an-ı Kerim, satranç, zeka oyunları, okuma-yazma, eğlenceli matematik, sokak oyunları, eğlenceli bilim, drama, gitar, resim, bağlama, melodika ve keman dallarında 2. ile 8. sınıf arasında okuyan öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmak, zamanlarını öğrenerek ve eğlenerek geçirmek amacıyla düzenlenen kursların kayıtları, 30 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bilgi Evlerine yapılabilecek.

7. sınıftan 8’e geçen öğrenciler için Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve rehberlik derslerinde konu anlatımlı ve soru çözümlü LGS hazırlık kursu; 11’den 12.’ye geçen öğrenciler için ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde TYT ve AYT hazırlık kursları düzenlenecek. Başvuruların tamamlanması ile birlikte 20 Haziran’da eğitimler başlayacak.

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