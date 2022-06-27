Çayırova’da türkü dolu gece

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali’nde Ender Balkır ve yöresel sanatçılar türkü ziyafeti verdi.

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali, belediye açık otoparkında gerçekleşti. Gecede yöresel sanatçılar da sahne aldı. Kırşehirliler Derneği sanatçısı Ersan Demir, Yozgatlılar Derneği sanatçısı Emre Ayaydın, Çankırılılar Derneği sanatçısı Sami Yalçın, Tokatlılar Derneği sanatçısı Orhan Koçyiğit festivalde sahne alarak, yöresel eserleriyle sanatseverlerle buluştu. İç Anadolu yöresine ait oyunların oynandığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

"Yaz boyunca konserlerimize devam edeceğiz"

İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali’nde gecenin finali Ender Balkır’la yapıldı. Balkır, birbirinden güzel eserlerini Çayırovalılar için seslendirdi. Telefonların ışıklarıyla Ender Balkır’a eşlik eden seyirciler, geceye renk kattı. Etkinlikte konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Ender Balkır’a ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmayarak Çayırova’mıza geldiler. Güzel bir akşam geçiriyoruz, birçok etkinliğimiz oldu sanatçılarımız geldi. Biz yaz boyunca konserlerimize ve diğer etkinliklerimize devam edeceğiz’’ dedi.

Çiftçi, Çayırova Belediyesi’nin simgesi olan hediyeyi Ender Balkır’a takdim etti.