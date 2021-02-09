banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Her 4 dakikada bir kişi faizsiz ev veya otomobil sahibi olacak
Her 4 dakikada bir kişi faizsiz ev veya otomobil sahibi olacak

Çayırova’da toplu iş sözleşmesi sevinci

Çayırova Belediyesi iştiraki ARGEN AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda imzalandı.

KOCAELİ 09.02.2021, 11:09
2
Çayırova’da toplu iş sözleşmesi sevinci

Çayırova Belediyesi iştiraki ARGEN AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda imzalandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

"İmkanlar dahiline artış yaptık"

Göreve geldikten hemen sonra yaklaşık yüzde 25 oranında ücretlere zam yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Ancak zaman içinde bu miktar ücret de yeterli olmadı. Toplu İş Sözleşmesi sürecine girilince, işçi ücretlerini yeniden ele aldık. Ücreti en düşük olan çalışanımızın eline geçen miktarı ücret ve tüm sosyal hakları imkanlar dahilinde artırdık. Evinin geçimini sadece bu ücretle sağlamakta olan bir kişi için bu ücretin de yeterli olmayacağını biliyoruz. Ancak şu an tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate aldık ve belediyemizin de imkânları ölçüsünde olabilecek en yüksek oranlı ücret artışını kabul ettik" diye konuştu. Çiftçi, 400 TL olan Kurban Bayramı parasını 200 TL daha artırarak 600 TL’ye çıkardı.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise 4 ay devam eden toplu görüşmesinde mutlu sona ulaştıklarını belirterek, Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. İmzalanan sözleşmeyle birlikte giydirilmiş en düşük ücretin 4450 TL olduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye’de TİS imzalayan 500 belediye arasında 450 belediyeden daha iyi sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Sözleşme detayları

Sözleşme kapsamında en düşük yevmiye yüzde 21,36 artışla 117 TL’den 142 TL’ye yükseldi. İkramiyede de yüzde yüzlük artış sağlandı. Buna göre yılda 10 gün olan ikramiye gün sayısı ise 20’ye çıkarıldı. Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi kapsamında personelin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda personelin 82 TL olan Ramazan Bayramı parası 400 TL olurken, Kurban Bayramı parası da 600 TL oldu.

Hizmet İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova Belediyesi ARGEN AŞ’de 619 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 2.5 yıl boyunca yürürlükte olacak. Personelin 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında sözleşmeden doğan ücret farkı da ödenecek.
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16