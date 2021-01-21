Çayırova’da sokak hayvanlarına sıcak yuva

Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk havalarda üşümemesi için kedi ve köpek kulübeleri ile kuş yuvaları sayısını artırarak, şehrin çeşitli noktalarına yerleştiriyor.

Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemesi için kent genelindeki kedi ve köpek kulübeleri ile kuş yuvası sayısını artırıyor. Salgın sürecinde beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemesi için yapılan 130 adet kedi ve köpek kulübesi ile kuş yuvalarını kentin çeşitli noktalarına yerleştiriyor. Bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin daha önce yaptığı 50 adet kedi, köpek kulübesi ve kuş yuvalarını besleme noktalarına ve talep eden vatandaşlara dağıtan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hayvan sever vatandaşlardan oluşan 24 kişilik ‘’Besleme Partneri Gönüllüsü’’ grup ile birlikte koordineli çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında Fatih Caddesi’nde 600 paket kedi ve köpek maması, 600 adet bilgilendirici etkinlik dergisi, boya kalemi ve bez çanta dağıtan Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde sokak hayvanları besleyen vatandaşlara talep etmeleri üzerine mama desteği sağlıyor. Yaklaşık 10 ton mama dağıtımı yapan belediyenin bu çalışması devam ediyor.

Sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Çayırova Belediyesi, soğuk kış günlerinde üşümemeleri için beslenme noktalarını çoğaltıyor. İlçedeki hayvan severler ve mahalle muhtarları ile yapılan istişareler sonucunda imalatı yapılan 130 adet kedi, köpek kulübesi , mama kabı ile kuş yuvasının dağıtımı yapılıyor. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su desteğinin yanında tesislerde kalan yemekleri bırakıyor.