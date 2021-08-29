Çayırova Belediyesinin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu turnuvasında ilk gün heyecanı yaşandı.

Çayırova’da sokak basketbolu heyecanı başladı. 45 takımın 12 grupta kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın birinci gününde renkli görüntüler yaşandı.Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst turda gruplarda mücadele etmeye hak kazanırken, ilk iki dışında kalan takımlar turnuva veda etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3x3 Sokak Basketbolunun açılışına katılım göstererek ilk maçın başlama atışını yaptı. Çiftçi, Aliya İzzet Begoviç parkında bulunan sahaları gezerek ortamın havasını kokladı. Tüm takımlara ve hakem heyetine başarı dileklerinde bulunan Çiftçi, başlama atışının ardından tribünlerdeki yerini alarak bir süre maçları takip etti.

Sokak Basketbolunda heyecan ikinci gününde kaldığı yerden devam edecek. Üst turda mücadele etmeye hak kazanacak takımların maçlarının yaşanacağı günün sonunda final turları oynanacak. Gruplardan birinci çıkan takımlar çeyrek finale katılım hakkı kazanırken, tek maç sistemiyle oynanacak çeyrek final ve yarı finalin ardından rakiplerini yenerek son ikiye kalma hakkı kazanan iki başarılı takım finalde kozlarını paylaşacak.

Final maçı öncesi Karizma Şhow ekibi gösteri yaparak izleyenlerin gözlerinin pasını silecek. Karizma Şhow’un sahne almasının ardından turnuvanın final maçı oynanacak ve 1.si düzenlenen Çayırova Sokak Basketbolu turnuvasının ilk şampiyonu belirlenecek.