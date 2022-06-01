Çayırova’da sergi etkinliği düzenlenecek

Çayırova Belediyesi’nin düzenleyeceği serginin açılışı yarın belediye otoparkında yapılacak.

Çayırova Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim alan velilerin yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru el işi ürünleri, ikincisi düzenlenecek yıl sonu sergisinde görücüye çıkacak. 2 Haziran Perşembe günü belediye otoparkında saat 12.00’de gerçekleşecek açılışla ziyarete açılacak sergide kursiyerlerin yıl boyu özenle yaptıkları tel kırma, makrome, dikiş, brezilya nakışı, iğne oyası, örgü ve örgü bebek ürünleri sergilenecek. Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olması beklenen etkinlikte çocuklar için özel etkinlikler yapılacak.