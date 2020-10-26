Çayırova’da öğrencilerin yol güvenliği sağlandı
ÇAYIROVA İLÇESİ ŞEKERPINAR ZÜBEYDE HANIM CADDESİ’NDE YOL GÜVENLİĞİ İÇİN KALDIRIM İMALATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Çayırova ilçesi Şekerpınar Zübeyde Hanım Caddesi’nde yol güvenliği için kaldırım imalatı gerçekleştirildi.
Şehir genelinde ulaşım projelerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini amaçlıyor. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yayaların rahatı ve güvenliği için kaldırım imalatları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çayırova İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Şekerpınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yol güvenliği için okul önünde kaldırım imalatı gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma kapsamında caddenin okul kısmında 580 metre kaldırım imalatı gerçekleştirdi. Kaldırımlar 1.5 metre genişliğe sahipken yolun orta refüjüne de kaldırım yapılarak yoldan daha emniyetli geçişlerin yapılması sağlandı.
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