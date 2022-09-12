Çayırova’da basketbol rüzgarı esti

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Sokak Basketbolu Turnuvası festival havasında geçti. Çevre il ve ilçelerden 88 takım ve 352 sporcunun katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Çayırova Belediyesinin düzenlediği geleneksel 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuva son saniyesine kadar kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Birçok güçlü takımın yer aldığı organizasyonda üçlükler, smaçlar ve estetik hareketler izleyenlerin beğenisini topladı. Organizasyonda 3’lük yarışması gerçekleştirildi. 50 sporcunun katıldığı yarışmada ön elemeler ve finaller yapıldı. Yarışmada rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Berke Yılmaz 2 bin TL ödülün sahibi oldu. Yarışmayı 2’ncilikle tamamlayan Berkay Eren bin TL ile ödüllendirildi.

2 gün süren turnuvada rakiplerini birer birer eleyerek şampiyonluğa uzanan takım İstanbulls oldu. Şampiyon İstanbulls zaferini doyasıya kutladı. Şampiyon takım 10 bin TL ile ödüllendirilirken, 2’nci olan Old Cast Team 7 bin TL ve turnuvayı 3’üncülükle bitiren Kaya Gibi takımı 5 bin TL ile ödüllendirildi. Şampiyon takım ve 2’nci olan takım kupa, ödül ve madalyalarını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ellerinden aldı.

Başkan Çiftçi turnuvanın kapanış konuşmasında, "2 gün dolu dolu güzel bir vakit geçirdik. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz turnuva sonrasında basketbol takımımızı kurduk. 7-8 ay gibi kısa bir süre içerisinde şampiyon olarak 2. lige çıktık. Bizler Çayırova’mızı spor kenti yapmak adına 3 sene önce yola çıktık. Birçok alanda Türkiye dereceleri elde ettik. Çayırova’mız artık spor kenti oldu diyebiliriz. Bununla da yetinmeyip spor alanında gençlerimiz için hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.