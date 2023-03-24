Çayırova’da bahar hazırlığı

Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mesire alanları ve parklarda bakım onarım, genel temizlik ve budama çalışması gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi ekipleri bahara hazırlık çerçevesinde ilçe genelinde çalışma başlattı. Rutin olarak parklar ve mesire alanlarının temizliğini yapan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Budama ve yabani ot temizliği çalışmalarının yanı sıra mesire alanları, parklarda kırılan ve hasar gören masaları da onaran ekipler, yeşil alanları bahara hazır hale getiriyor.