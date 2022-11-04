Çayırova’da ayak tenisi turnuvası

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvası 6 Kasım Pazar günü Çayırova Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 50’yi aşkın takımın mücadele edeceği turnuvanın nefes kesen maçlara sahne olması bekleniyor.

Ayak tenisi turnuvasında 200’ün üzerinde sporcu şampiyonluk için ter dökecek. Turnuvada 4 kişilik takımlar eleme usulü maç sistemine göre mücadele edecek. Takımlarda 3 kişi ile sahada olurken, bir yedek oyuncu sahaya girmek için forma şansı bekleyecek. 11 sayı ve 3 setten oluşan mücadelelerde 2 seti kazanan takım tur atlayacak. Turnuvada şampiyonluğa ulaşan takıma 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek.