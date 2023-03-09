Çayırova’da asfalt yama çalışması

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarını 15 kişilik ekiple sürdürüyor. 7 araçla hizmet veren asfalt yama ekibinin bünyesinde 2 asfalt robotu, 2 hafriyat kamyonu, silindir ve kamyonet bulunuyor. İlçenin ihtiyaç duyulan her noktasına ulaşan ekipler, yılın her dönemi uygun hava şartlarında çalışmalarına devam ediyor.