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Çayırova’da 10 gün sürecek Kitap Günleri başlıyor
Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3. Kitap Günleri’nde onlarca yayınevi, binlerce eser ve seçkin yazarlar okurlarıyla buluşacak.
KOCAELİ 26.10.2022, 12:06
Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3. Kitap Günleri’nde onlarca yayınevi, binlerce eser ve seçkin yazarlar okurlarıyla buluşacak.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 3. Kitap Günleri, hafta içi saat 09.00-20.00, hafta sonu 10.00-20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. 3.Kitap Günleri’nde İlber Ortaylı, Mete Yarar, Şermin Yaşar, Nurullah Genç, Sıtkı Aslanhan, Serdar Tuncer, Aslı Arslan, Bekir Develi, Nedim Şener, Gri Koç-Gökhan Mütfüoğlu, Said Ercan, İsmail Kılıçarslan katılacak. Yazarlar, 10 gün sürecek Kitap Günlerinde imza ve söyleşilerle sevenleriyle buluşacak.