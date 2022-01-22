Çayırova karla mücadeleye hazır

Beklenen kar yağışından doğabilecek olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için Çayırova Belediyesi tüm hazırlıkları tamamlandı.

Çayırova Belediyesi, beklenen kar yağışından doğabilecek olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7/24 esasına göre görev başında olacak belediye ekipleri, don ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması yapacak. 3 farklı ekibinin vardiyalı olarak toplam 74 kişi ile görev yapacağı karla mücadele ekibinde 18 iş makinesi envanteri bulunuyor. İş makinesi envanterlerinde; 5 kepçe traktör, 3 tuzlama robotu, 1 traktör, 4 kamyonet, 2 kamyon, 1 greyder ve 2 arazi aracı yer alıyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak.