Çayırova hastanesinin yapım ihalesi 26 Şubat’ta yapılacak

200 yataklı Çayırova Devlet Hastanesinin ihalesi, 26 Şubat Cuma günü saat 10.30’da Ankara’da yapılacak.

Hastane projesine seçim beyannamesinde yer veren Çayırova Belediye Başkanı Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesinin yapım ihalesinin 26 Ocak Cuma günü saat 10.30’da Ankara’da yapılacağını, ihalenin kamu ihale kurumunda yayınlandığını ifade etti. Çiftçi, "Seçimden önce ve seçimden sonra halkımızın en büyük talebi olan hastanemizin yerini daha merkezi bir konuma getirdik. Projenin hızlandırılması için zemin etüt ve mühendislik çalışmasını belediyemizin imkanları ile yaptık. Projenin bir an önce başlaması için süreci çok yakından takip ettik. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi hastanemizin yapım ihalesi 26 Şubat’ta Ankara’da yapılacak. Emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. En büyük hayalimizin gerçekleşmesi yolunda büyük bir adım atıldı. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.