Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor

Çayırova Belediyesi, cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor.

Kendi iş gücü ve imkanlarıyla çöp konteyneri imalatı yapan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir yıl içerisinde 500 adet konteyner üretti. Kaliteli ve kullanım ömrü daha uzun olan konteyner imalatının yapıldığı kaynak atölyesinde ihtiyaca göre üretilen konteynerler, eski ve yıpranmışlarla değiştiriliyor.