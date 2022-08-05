Çayırova Belediyesi işçisine yüzde 30 zam

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, işçilerin ücretlerine yüzde 30 zam yaptı.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi arasında ek protokol imzalandı. Belediye çalışanlarının katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova’mıza birlikte hizmet ettiğimiz işçi, emekçi kardeşlerimizle biz bir alileyiz ve daima yanlarındayız. Birlikte yol yürüdüğümüz işçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 30 zam yatık. İlçemiz için canla başla çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’da Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işçilere yapılan yüzde 30’luk zammı kapsayan ek protokolü imzaladı.