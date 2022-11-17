Çanakkale’yi geçilmez kılan mücadeleyi yerinde gördüler

Kocaeli’de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesine katılan 55 yaş üstü vatandaşlar Çanakkale’ye götürüldü. Rehber eşliğinde geziye katılan çınarlar, adeta tarihe yolculuk yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Hayatın İçindeyim" projesiyle 55 yaş üstü vatandaşlar için Çanakkale’ye gezi etkinliği düzenledi. Çanakkale Savaşları, Gelibolu Tarihi Alanı, kültürel ve manevi değerlerin, doğal dokunun, bölge coğrafyasının gelecek kuşaklara aktarılması ve Çanakkale ruhunun işlenmesi amacıyla başlatılan gezide çınarlar duygu dolu anlar yaşadı.

1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi gezildi

Türk tarihinin dönüm noktası olan ve kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Şehitlik alanını görme şansını yakalayan vatandaşlar, rehber eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na geçti. Bu alanda ilk olarak 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi gezildi. Cepheden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatlar, hastanelerdeki laboratuvar çalışmaları, askerlere yapılan ağız ve diş tedavileri, yaralı asker koğuşlarının canlandırıldığı müze, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Geziye katılan çınarlar, Çanakkale Muharebelerinin cephe gerisinde devam eden sağlık hizmetlerini öğrenme fırsatı buldu.

Gezide; Çanakkale’yi geçilmez kılan 19. Tümen’e bağlı 57. Alay Şehitliği (Bomba Sırtı), Conk Bayırı, Mecidiye Tabyası, Kocadere Sargı Yeri Şehitliği, Alçıtepe Hilal’i Ahmer Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi ve şehitlikler ziyaret edildi.

Hayatın İçindeyim projesi nedir?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hayatın İçindeyim projesi, fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşlı bireylere, sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor.