Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Kocaeli’de ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

İzmit Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliği’nde düzenlenen törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşu ve saygı atışları yapıldı. Ardından protokol üyeleri şehitlik hatıra defterini imzaladı.

"Milletimiz ebediyen var olsun"

Çanakkale zaferinin şanlı bir tarih olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, "Aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancı ile kazandığı Çanakkale zaferi tarihten silinmek istenen, bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Çanakkale zaferinin 106. yılını kutluyor. 18 Mart Şehitler Gününde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk Büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Onların destansı kahramanlıklarının eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasının diliyorum. Ruhları şad olsun, milletimiz ebediyen var olsun" dedi.

Vali Seddar Yavuz’un konuşmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Düzenlenen tören, edilen duaların ardından sona erdi.