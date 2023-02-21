Caminin kubbesinde çalışan işçi fenalaştı, itfaiye ekipleri harekete geçti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde cami kubbesinin onarımında çalışan işçi baygınlık geçirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Kuzey Mahallesi’ndeki Yeşil Cami’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami kubbesinin onarımında çalışan işçilerden Orhan G. (49) fenalaştı. Baygınlık geçiren ve kendi imkanlarıyla aşağıya inemeyen işçi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenli araç yardımıyla işçiyi aşağıya indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti. Orhan G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.