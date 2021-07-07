Caddede yolcu indirmek istedi, 3 araç birbirine girdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil yol kenarında yolcu indirmek isteyince 3 araç birbirine girdi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. idaresindeki 34 CLD 191 plakalı otomobil, yol kenarında durarak yolcu indirmek istedi. Caddede seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 34 ST 3882 plakalı hafif ticari araç, duramayarak yol kenarında duran otomobile çarptı. C.H. idaresindeki 41 T 3158 plakalı ticari taksi de duramayarak hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.