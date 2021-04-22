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Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarında sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

KOCAELİ 22.04.2021, 12:37
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Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarında sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

Olay Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Tınazpete Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde altyapı yol ve su çalışması gerçekleştiren ekipler, iddialara göre her hangi bir önlem almadı. Cadde üzerinde seyreden bir sürücü, İSU’nun çalışma amacıyla açtığı çukurun içine düştü. Maddi hasara sebep olan kaza vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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